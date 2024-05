Com um gol de Zé Ricardo, aos 39 minutos do segundo tempo, o Avaí venceu por 1 a 0 o Coritiba, neste sábado, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Este jogo marcou a estreia do técnico Gilmar Dal Pozzo no comando do time catarinense no lugar de Eduardo Barroca.