Clubes de futebol só costumam abrir seus treinos em época de jogos decisivos. Mas o Atlético-MG encontrou um motivo especial para realizar a primeira atividade aberta ao público na nova Arena MRV, em Belo Horizonte. No sábado, os torcedores poderão acompanhar o trabalho dos ídolos de perto, sob a cobrança de ingresso que serão revertida para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.