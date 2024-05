O momento de pendurar as luvas está chegando para Anderson Silva, campeão mundial peso médio do UFC. E isso deve ocorrer no próximo dia 15, em território brasileiro. Em publicação conjunta entre o lutador e Terry Crews, ator norte-americano que fez sucesso na série "Todo Mundo Odeia o Chris", ambos divulgaram uma luta para a data que deve marcar o último combate de "Spider". Em um vídeo, o interprete de Julius Rock no seriado falou.