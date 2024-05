Faltando pouco mais de um mês para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) completou seu comando com a eleição de Alberto Maciel Júnior como vice-presidente da entidade. O atual presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) foi eleito por aclamação no pleito desta segunda-feira, no Rio, que contou com a participação de 14 integrantes da Comissão de Atletas e 26 presidentes e/ou representantes legais das Confederações de modalidades olímpicas.