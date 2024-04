O grego Stefanos Tsitsipas, sétimo do mundo, enfrentará o norueguês Casper Ruud na final do torneio ATP 500 de Barcelona, após vencer, neste sábado (20), o sérvio Dusan Lajovic por 5/7, 6/4 e 6/2 nas semifinais. Os dois se reencontrarão na final apenas uma semana depois de o grego vencer o confronto na final do Masters de Monte Carlo.