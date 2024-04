O gaúcho Rafael Matos, ao lado do colombiano Nicolas Barrientos, foi eliminado neste sábado (20) na semifinal da chave de duplas do ATP 250 de Bucareste, na Romênia. Os campeões do Rio Open deste ano foram derrotados pelos franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul por 6/3 e 6/2.