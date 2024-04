A cidade de Córdoba definitivamente é inóspita para o São Paulo. As memórias recentes de derrotas em final de Sul-Americana e queda na fase prévia da Libertadores se reacenderam com uma partida desastrosa nesta quinta-feira. O time tricolor sofreu com três lesões no primeiro tempo, o técnico Thiago Carpini tomou o caminho errado em um dilema e o resultado não poderia ser outro: derrota por 2 a 1 para o Talleres na estreia.