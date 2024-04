O Red Bull Bragantino segue invicto no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, jogando no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, venceu por 2 a 1 o Vasco, pela segunda rodada da competição nacional. Com o resultado, o Bragantino chegou a quatro pontos, porque na estreia tinha empatado por 2 a 2 com o Fluminense, manteve a invencibilidade. Do outro lado, o Vasco estacionou em três, conheceu sua primeira derrota. Na estreia tinha vencido o Grêmio por 2 a 1, em São Januário.