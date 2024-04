A New Balance 42k Porto Alegre tem um novo campeão. Praticamente de ponta a ponta, Paulo Paula venceu a maratona com o tempo de 2h13min06s na manhã deste domingo (28) na Capital. Além do troféu, ainda faturou R$ 50 mil. Fecharam o pódio Justino Pedro da Silva, na segunda posição, e Edson Amaro dos Santos, na terceira colocação.