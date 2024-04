Clubes mais ricos do País e que dominam o futebol brasileiro nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo jogaram um futebol abaixo do que se esperava dos times que têm se alternado no topo do Brasileirão e empataram sem gols neste domingo (21). No Allianz Parque, as defesas prevaleceram sobre os ataques em uma partida equilibrada, de muita tática, cartões amarelos (foram 10), faltas e pouca criatividade.