Seja na altitude das Montanhas Rochosas ou ao nível do mar em Los Angeles, desde dezembro de 2020 sempre que Denver Nuggets e Los Angeles Lakers se enfrentam o resultado tem sido o mesmo: vitória dos atuais campeões da NBA. São nove triunfos seguidos do Denver. Neste sábado (20), no jogo 1 da primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste, os Nuggets jogando em casa marcaram 114 a 103.