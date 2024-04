Mesmo atuando em seu ginásio, o União Corinthians não conseguiu superar a força do Minas Tênis Clube (MG), dono da terceira melhor campanha da fase de classificação do Novo Basquete Brasil (NBB) e largou em desvantagem na primeira rodada dos playoffs. A equipe gaúcha foi superada por 83 a 73, na noite de sexta-feira (19), em Santa Cruz do Sul.