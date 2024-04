Líder do ranking mesmo sem ter participado do Masters 1000 de Miami, Novak Djokovic já se sente "ameaçado" pela concorrência para se manter por mais tempo como o número um do mundo. Admitindo não estar no melhor de sua forma, o tenista sérvio encara o Torneio de Montecarlo com cautela em sua primeira competição de saibro no ano.