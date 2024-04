Aos 32 anos, o húngaro Márton Fucsovics encerrou uma longa espera ao conquistar o ATP 250 de Bucareste, na Romênia, seu primeiro título de elite do circuito em seis anos. Em uma partida cheia de altos e baixos contra o argentino Mariano Navone, o número 82 do ranking mundial venceu por 6/4 e 7/5 em mais de duas horas de jogo, recuperando-se de uma desvantagem no segundo set com uma quebra de saque no último game para consolidar a vitória.