No dia 14 de dezembro de 2000, Lionel Messi, ainda jovem, assinava seu contrato inaugural com o Barcelona. O contrato que estabeleceu a parceria com o jogador que se tornaria um dos maiores nomes da história do futebol foi redigido em um guardanapo de papel que será leiloado pelo valor inicial de 350 mil euros (cerca de R$1,9 milhões).