O ex-jogador Carlos Alberto é alvo de uma ação judicial que pede sua expulsão do condomínio em que mora na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Entre as ações atribuídas a ele para o pedido de expulsão, está uma briga em que Carlos Alberto quebra dois retrovisores do carro da sua ex-namorada, no que parece ser a saída do estacionamento do local.