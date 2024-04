A comparação entre Endrick e Neymar antes dos 18 anos é um tema que gera discussão entre os fãs de futebol. Fenômenos do futebol brasileiro desde muito jovens, ambos alcançaram bons números ainda sem chegar na idade adulta. O atacante do Palmeiras, porém, já supera o jogador do Al-Hilal em alguns quesitos, fazendo surgir o questionamento: poderá ter uma carreira melhor?