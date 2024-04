A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou nesta segunda-feira (15) a Seleção do Gauchão 2024. Heptacampeão, o Grêmio predominou na lista, com quatro jogadores escolhidos, além do craque da competição, Diego Costa. O Juventude, vice, contou com três dos seus atletas na seleção do torneio.