No primeiro jogo após garantir a vantagem de jogar em casa nos playoffs, o Boston Celtics venceu o Sacramento Kings por 101 a 100 na rodada de sexta-feira (5) da NBA. O triunfo pela margem mínima pode deixar a impressão que o melhor time da temporada sofreu no jogo, mas o técnico do Boston, Joe Mazzulla, poupou seus titulares no final.