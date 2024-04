Bia Haddad Maia e o time brasileiro reagiram na Billie Jean King Cup, neste sábado (13), no Ginásio do Ibirapuera. A tenista, número 13 do mundo, se recuperou da fraca exibição de sexta-feira (12) e marcou o primeiro ponto do Brasil no confronto com a Alemanha. A paulista venceu Anna-Lena Friedsam, 189ª do mundo, com uma virada e até um "pneu", parciais de 5/7, 6/0 e 6/1, em 2h30min de partida.