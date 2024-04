Após encerrar 2023 com dois troféus num mesmo torneio, Beatriz Haddad Maia ainda não embalou neste ano. A principal tenista do Brasil, atual 13ª do mundo, admite a queda de rendimento nestes primeiros meses da temporada, mas diz conviver bem com as oscilações e projeta uma reação diante da torcida, em sua cidade natal, na Billie Jean King Cup. Entre sexta-feira (12) e sábado (13), ela será a referência do time brasileiro no duelo contra a Alemanha, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.