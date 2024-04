Apesar de contar com um grande público no Ginásio do Ibirapuera, Bia Haddad Maia não conseguiu marcar o primeiro ponto do Brasil no confronto com a Alemanha, pela primeira fase da Billie Jean King Cup. Atual número 13 do mundo, a paulista foi superada em dois sets, por Laura Siegemund, parciais de 6/4 e 6/2, em 1h47min de partida.