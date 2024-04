O italiano Jannik Sinner sofreu mas conseguiu vencer o dinamarquês Holger Rune, sétimo do mundo, nesta sexta-feira (12) pelas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, com parciais de 6/4, 6/7 (6) e 6/3 em 2h40min e vai enfrentar o grego Stefanos Tsitsipas, 12º do ranking, nas semifinais.