O fim do relacionamento entre Belo e Gracyanne Barbosa tem chamado a atenção nos últimos dias. O tema, inclusive, chegou ao noticiário esportivo. Isso porque o colunista Bruno Di Simone, revelou durante o programa "Geraldo do Povo", da Rede TV, que o ex-casal manteve relações sexuais com o ex-jogador Adriano Imperador quando ainda estavam juntos.