Um jogo recheado de tensão e rivalidade, Vinícius Jr mais uma vez foi protagonista em campo no empate de 2 a 2 do Valência com o Real Madrid neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. Provocado pela torcida, ele recebeu até cartão amarelo. Em campo, fez os dois gols do seu time, que se mantém líder da competição com 66 pontos.