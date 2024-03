A direção do Grêmio anunciou uma parceria com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) para promover a presença de mulheres nos jogos do time na Arena. Dessa forma, durante o mês de março, quando é celebrado o Dia Mundial da Mulher - no dia 8, o clube em parceria com a EPTC, criou o projeto “Todos os Caminhos Levam as Gurias até o Imortal”. A ação, disponibilizará, em dias de jogos na Arena, linhas de ônibus somente para mulheres.