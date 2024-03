O Botafogo deixou bem encaminhado o título da Taça Rio. Nesta quarta-feira (27), no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, o time de General Severiano contou com mais uma boa atuação da dupla Tiquinho Soares e Júnior Santos para golear o Boavista por 4 a 0, no jogo de ida da final. O centroavante marcou duas vezes, com duas assistências de Júnior Santos, que também balançou as redes.