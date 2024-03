Apos quatro vitórias sem perder set, duas no qualifying e duas na chave principal, o brasileiro Thiago Wild foi eliminado neste domingo (10) do Masters 1.000 de Indian Wells. Número 65 do ranking mundial da ATP, o paranaense não conseguiu ter bom desempenho diante do húngaro Fabian Marozsán, 58º do mundo, e caiu em sets diretos, com um duplo 6/2, em apenas 67 minutos de partida.