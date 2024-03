O mineiro Marcelo Melo venceu em sua estreia na chave de duplas do Masters 1000 de Indian Wells ao lado do alemão Alexander Zverev. Eles venceram na madrugada deste domingo (10), pelo horário de Brasília, a parceria do neo-zelandês Marcus Daniell e o australiano John-Patrick Smith por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.