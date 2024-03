Ainda vivendo de altos e baixos na atual temporada da NBA, o Los Angeles Lakers tiveram uma exibição de gala na madrugada deste sábado ao derrotar o Milwaukee Bucks por 123 a 122, sem contar com LeBron James, mas com grande atuação de DAngelo Russell, que anotou impressionantes 44 pontos, em noite que poderia ser histórica para Damian Lillard, mas terminou com festa do time da casa na Crypto.com Arena.