A chuva atrapalhou bastante a programação desta sexta-feira em Miami. Com cinco horas de atraso por causa das condições climáticas, apenas jogos do feminino e do masculino foram realizados. E a rodada começou com Aryna Sabalenka superando o trauma da morte do ex-namorado e ganhando da amiga Paula Badosa. Coco Gauff, empurrada pela torcida, arrasou com a argentina Nadia Podoroska, enquanto o russo Andrey Rublev acabou surpreendido na estreia.