Os torcedores corintianos que encheram as arquibancadas do Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, esperavam ter mais o que comemoram nesta quarta-feira (27). O amistoso com o Londrina deu uma amostra do que o Corinthians pode apresentar com semanas de treinamentos comandados por António Oliveira. Além do nervosismo desproporcional, poucos atletas se destacaram. Ángel Romero entrou na parte final, fez dois gols e deu a vitória aos paulistas por 3 a 0.