Após saber da decisão que o deixará fora do futebol por quatro anos por conta de doping, o meia Pogba recorreu às redes sociais, nesta quinta-feira, para mostrar o seu descontentamento. Abalado e também inconformado, o jogador diz ser inocente no episódio e afirmou que vai recorrer da sentença junto à Corte Arbitral do Esporte para retornar aos campos.