A campanha histórica do Guarany de Bagé no Gauchão teve fim neste sábado (9), quando a equipe foi goleada pelo Juventude no Estádio Estrela D'Alva, por 4 a 0. O futuro do time ainda está indefinido, já que a direção ainda não bateu o martelo sobre a participação na Copa da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) no segundo semestre, pelo menos de forma oficial.