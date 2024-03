No clássico que marcou a abertura oficial das competições sub-17 para a dupla Gre-Nal em 2024, o Inter levou a melhor. Nesta sexta-feira (1º), o Colorado venceu o maior rival, por 2 a 0, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, e segue vivo pelo título inédito da Copa do Brasil da categoria.