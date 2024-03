A família do meia-atacante argentino Di María recebeu ameaças de morte em Rosario, cidade natal do jogador campeão mundial pela Argentina, em 2022. Segundo o site Infobae, um carro deixou um cartaz em frente à casa de Di María advertindo que nem mesmo o governador provincial Maximiliano Pullaro poderia garantir a segurança do jogador e de seus familiares.