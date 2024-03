Fernando Alonso, da Aston Martin, recebeu uma penalidade de 20 segundos após o GP da Austrália de Fórmula 1. Os comissários da prova determinaram que a direção do piloto espanhol antes do acidente de George Russell era "potencialmente perigosa". Com a decisão, ele cai do sexto para o oitavo lugar. Seu companheiro de equipe, Lance Stroll, e o japonês Yuki Tsunoda, do RB, subiram uma posição cada um.