A enxuta rodada da NBA, na noite desta segunda-feira, contou com apenas quatro jogos. Mas foi o suficiente para abastecer qualquer mesa redonda polêmica em razão do tumultuado fim da partida entre Detroit Pistons e New York Knicks. Jogando em casa, os Knicks venceram o pior time do campeonato pelo apertado placar de 113 a 111 após uma jogada controversa nos segundos finais do confronto disputado no Madison Square Garden.