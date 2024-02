Segundo maior evento de fisiculturismo do mundo, atrás apenas do Mr. Olympia, o Arnold Sports Festival começa nesta quinta-feira (29), em Columbus, Ohio e vai até o próximo domingo (3). O brasileiro Ramon Dino, vice-campeão do Mr. Olympia 2023 na categoria Classic Physique, é o atual campeão do Arnold Classic Ohio e volta aos palcos para defender o título conquistado ano passado.