Os 36 segundos de luta entre Acelino Popó Freitas e Kleber Bambam foram o bastante para os dois faturarem uma bolada. Independentemente do tempo de disputa, a repercussão do confronto do Fight Music Show 4 (FMS) na madrugada de domingo (25) rendeu patrocínios, memes, e claro, muito dinheiro: cerca de R$ 3 milhões para cada, segundo o Estadão.