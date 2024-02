O brasileiro Kauê Willy viveu um momento inusitado na etapa de abertura do circuito da Copa do Mundo de triatlo. O atleta de 27 anos não pode competir em Napier, na Nova Zelândia, porque a mala com seus uniformes não chegou à Oceania. Dessa forma, sem equipamento reserva, o número 121 do ranking olímpico e que em 2019 integrou o revezamento misto do Brasil, que levou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima apenas assistiu a prova.