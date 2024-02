A brasileira Luisa Stefani conseguiu um importante resultado nesta quarta-feira (14), na luta para tentar chegar ao título de duplas do WTA 1000 de Doha. Ao lado da holandesa Demi Schuurs, ela superou as rivais russas Anastasia Potapova e Vera Zvonareva ao vencer o duelo por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (6) e 6/1. O resultado garante a dupla nas quartas de final da competição.