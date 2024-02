A japonesa Naomi Osaka se classificou para as quartas de final do WTA 1000 de Doha nesta quarta-feira (14), sem sequer precisar jogar. Vencedora de quatro Grand Slams, nem precisou entrar em quadra para se classificar. Sua adversária, a ucraniana Lesia Tsurenko, que na véspera venceu a tunisiana Ons Jabeur, não pôde jogar devido a uma lesão no cotovelo.