Lewis Hamilton guardou em segredo sua negociação para trocar a Mercedes pela Ferrari e nem contou aos pais até o dia em que foi anunciada pela imprensa. O piloto britânico abalou o mundo da Fórmula 1 quando foi revelado em 1º de fevereiro que ingressaria na equipe italiana no próximo ano, apesar de ter assinado um novo contrato com a Mercedes no meio da temporada passada.