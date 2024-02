A primeira etapa da nova temporada do Circuito Mundial de Surfe, em Pipeline, não foi nada boa para os atletas brasileiros. Além de não ter nenhum representante entre os oito no masculino, o País ainda amargou dolorosas derrotas de Tatiana West-Webb, diante da campeã Caitlin Simmers, e Luana Silva nas quartas de final do feminino neste sábado.