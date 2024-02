A pentacampeã Mundial e campeã olímpica Carissa Moore anunciou, nesta sexta-feira (19), que vai se afastar do surfe competitivo para iniciar um novo capítulo em sua vida e carreira. Antes, a havaiana de 31 anos ainda vai competir em duas etapas do mundial feminino, Pipeline e Taiti, e vai em busca do bicampeonato olímpico nos Jogos de Paris-2024.