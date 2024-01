Em jogo empolgante, o Real Madrid venceu o Atlético de Madrid por 5 a 3, nesta quarta-feira (10), pela semifinal da Supercopa da Espanha. Com o resultado, o time treinado por Carlo Ancelotti se habilita para disputar a final do torneio no próximo domingo (14) contra o vencedor do duelo entre Barcelona e Osasuna, que acontece nesta quinta-feira (11).