O Big Brother Brasil e o futebol nunca andam separados, seja com ex-jogadores participando, como Hadson Nery ou então com participantes ligados a jogadores do esporte. Na edição de 2024, isso não é diferente. Conforme o jornal Extra, a modelo Yasmin Brunet estaria vivendo um affair com Carlos Miguel, goleiro do Corinthians, mas que foi revelado nas categorias de base do Inter.