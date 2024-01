Em um jogo que valia a primeira posição do Novo Basquete Brasil, o segundo colocado Minas Tênis Clube derrotou o líder Flamengo, na noite de quinta-feira (11), por 86 a 78, na Arena UniBH em Belo Horizonte. Com o resultado, o time mineiro igualou a campanha do carioca, com 17 vitórias e três derrotas e assumiu a liderança da competição por levar vantagem no confronto direto.