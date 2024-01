Como de costume em todas as edições, a Copa São Paulo mostra ao Brasil diversos nomes inusitados de jovens jogadores. Nesta quinta-feira (4), O Sport venceu o Cruzeiro-AL por 1 a 0, mas o que mais chamou a atenção na partida, antes mesmo do apito inicial, foi o apelido do camisa 18 do time alagoano: Mbappé da Shoppe.